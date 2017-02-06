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6 февраля 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

As: «Реал» может вступить в европейскую суперлигу из-за переноса матча с «Сельтой»

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мадридский футбольный клуб «Реал» пригрозил вступить в европейскую суперлигу из-за переноса выездного матча 21-го тура чемпионата Испании с «Сельтой». Об этом сообщает As.

По мнению руководства <span class=error>мадридцев</span> неполадки можно было устранить до начала матча. Увеличить
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В «Реале» считают, что матч мог состояться, невзирая на погодные условия, которые нанесли повреждения домашней арене «Сельте». По мнению руководства мадридцев, неполадки можно было устранить до начала матча и если бы встреча проводилась в другом европейском городе, то альтернатива была бы найдена. Поэтому речь зашла о вступлении клуба в европейскую лигу.

Первые предложения о создании нового турнира (аналог Евролиги или суперлиги) появились в 1998 году. Тогда итальянская спортивная компания «Медиа партнерз» вела переговоры с ведущими клубами Европы, среди которых значились «Манчестер Юнайтед» и «Милан», о вступлении в турнир, однако Международная федерация футбола (ФИФА) жестко отреагировала на это предложение, пригрозив национальным федерациям, игрокам и клубам дисквалификацией в случае вступления в новое соревнование.

Вместо этого усилиями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был расширен групповой этап Лиги чемпионов (с 24 до 32 команд), а также учреждена Лига Европы в качестве второго по значимости клубного турнира под эгидой организации.

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МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре, состоится 22 февраля, сообщает Франс Пресс.
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