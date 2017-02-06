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6 февраля 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жена Д. Тошича — ван Перси: Сломай себе ногу, тупица!

Елена Карлеуша, известная сербская певица и супруга защитника «Бешикташа» Душко Тошича, оскорбила нападающего «Фенербахче» Робина ван Перси в «Твиттере».

Накануне состоялся матч 1/8 финала Кубка Турции между этими командами. На 41-й минуте встречи «Бешикташ» остался вдесятером после удаления Тошича, а во втором тайме единственный гол забил ван Перси. Душко получил красную карточку именно после перепалки с голландцем, по ходу которой форвард «Фенербахче» картинно упал на газон.

«Ван Перси — выродок. Сломай себе ногу, тупица!» — написала Карлеуша в социальной сети, а затем удалила данное сообщение.
«Душко попросил меня удалить твит о ван Перси, и я это сделала. Что могу сказать — не люблю я грязных игроков. Шлю поцелуи всем фанатам “Бешикташа”. Я слишком красива, чтобы расстраиваться», — написала позже Елена.

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