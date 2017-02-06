Ляказетт: Пришло время покинуть «Лион» и сменить обстановку

В прессе писали, что руководство «ткачей» хочет продлить договор и увеличить сумму отступных, а в услугах форварда заинтересован «Ювентус».



«Я думаю, подошёл нужный момент для того, чтобы покинуть “Лион”, сменить обстановку и открыть для себя что-то новое. Хочу прогрессировать в футбольном плане и как человек. Буду продолжать работать в надежде на то, что летом поступят хорошие предложения», — сказал Ляказетт в эфире Canal+.



25-летний Ляказетт является воспитанником «Лиона», в первую команду которого был переведён в 2009 году.