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6 февраля 2017, 15:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ляказетт: Пришло время покинуть «Лион» и сменить обстановку

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт готов покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2019 года.

В прессе писали, что руководство «ткачей» хочет продлить договор и увеличить сумму отступных, а в услугах форварда заинтересован «Ювентус».

«Я думаю, подошёл нужный момент для того, чтобы покинуть “Лион”, сменить обстановку и открыть для себя что-то новое. Хочу прогрессировать в футбольном плане и как человек. Буду продолжать работать в надежде на то, что летом поступят хорошие предложения», — сказал Ляказетт в эфире Canal+.

25-летний Ляказетт является воспитанником «Лиона», в первую команду которого был переведён в 2009 году.

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