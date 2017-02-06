Ляказетт: Пришло время покинуть «Лион» и сменить обстановку
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт готов покинуть команду, контракт с которой действует до лета 2019 года.
В прессе писали, что руководство «ткачей» хочет продлить договор и увеличить сумму отступных, а в услугах форварда заинтересован «Ювентус».
«Я думаю, подошёл нужный момент для того, чтобы покинуть “Лион”, сменить обстановку и открыть для себя
25-летний Ляказетт является воспитанником «Лиона», в первую команду которого был переведён в 2009 году.
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