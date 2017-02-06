Марсьяль: Не верьте слухам о том, что я хочу уйти из «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слухи о том, что он несчастен и хочет покинуть клуб
из-за отсутствия регулярной игровой практики.
Француз пропустил два последних матча команды в АПЛ, и некоторые издания сообщили, что он готов уйти в «ПСЖ» по окончании сезона.
«Не верьте этим газетам. Они всё врут. Вперёд, “Юнайтед”!» — написал Марсьяль в «Твиттере».
В текущем сезоне
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