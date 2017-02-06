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6 февраля 2017, 15:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Марсьяль: Не верьте слухам о том, что я хочу уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль опроверг слухи о том, что он несчастен и хочет покинуть клуб из-за отсутствия регулярной игровой практики.

Француз пропустил два последних матча команды в АПЛ, и некоторые издания сообщили, что он готов уйти в «ПСЖ» по окончании сезона.

«Не верьте этим газетам. Они всё врут. Вперёд, “Юнайтед”!» — написал Марсьяль в «Твиттере».

В текущем сезоне Премьер-лиги Антони провёл 13 матчей (9 — в основе), отметившись 2 голами и 3 результативными передачами.

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