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6 февраля 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Рафинья пропустит ответный матч с «Атлетико» из-за перелома носа

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Атлетико» 7 февраля.

23-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 54-й минуте матча 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (3:0) из-за случайного столкновения с голкипером сине-гранатовых Марком-Андре тер Штегеном.

В результате Рафинья получил рассечение лба, а также перелом носа. Футболист может пропустить больше одного матча команды, сообщает Mundo Deportivo.

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