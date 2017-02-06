Рафинья пропустит ответный матч с «Атлетико» из-за перелома носа
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Алькантара пропустит ответный полуфинальный матч Кубка Испании с «Атлетико» 7 февраля.
23-летний хавбек был вынужден покинуть поле на 54-й минуте матча 21-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (3:0)
В результате Рафинья получил рассечение лба, а также перелом носа. Футболист может пропустить больше одного матча команды, сообщает Mundo Deportivo.
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