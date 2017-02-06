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6 февраля 2017, 15:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Испанский голкипер забил от своих ворот, принеся команде победу

В матче четвёртого дивизиона чемпионата Испании вратарь «Посуэло Алькарон» Сальва забил ударом с 80 метров.

Этот мяч стал не только необычным, но и важным, поскольку принёс его команде победу над клубом «Вильянуэво дель Пардильо» (1:0).

В день матча дул сильный ветер, заставший врасплох голкипера «Вильянуэво дель Пардильо», но это не умаляет заслуги Сальвы, который нанёс удар по мячу с максимальной силой. Герой встречи, увидев снаряд в сетке чужих ворот, подбежал к центру поля и отпраздновал гол с партнёрами по команде.
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