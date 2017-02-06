Салах не поможет «Роме» в матче с «Фиорентиной»

Об этом пишет Corriere dello Sport.



Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти предоставил футболисту отдых до среды, после чего Салах начнёт подготовку к матчу с «Кротоне», который состоится 12 февраля. Тренерский штаб пошёл на такой шаг, так как понимает, что хавбеку нужно время на акклиматизацию. Во время матча между Египтом и Камеруном (1:2) в Габоне было 27 градусов тепла.



В нынешнем сезоне итальянской Серии А Салах принял участие в 16 матчах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.