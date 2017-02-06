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6 февраля 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Салах не поможет «Роме» в матче с «Фиорентиной»

Полузащитник «Ромы» Мохамед Салах, который в составе сборной Египта завоевал серебряные медали Кубка Африки, пропустит матч 23-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной», который состоится 7 февраля.

Об этом пишет Corriere dello Sport.

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти предоставил футболисту отдых до среды, после чего Салах начнёт подготовку к матчу с «Кротоне», который состоится 12 февраля. Тренерский штаб пошёл на такой шаг, так как понимает, что хавбеку нужно время на акклиматизацию. Во время матча между Египтом и Камеруном (1:2) в Габоне было 27 градусов тепла.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Салах принял участие в 16 матчах, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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