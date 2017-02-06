Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28678133/
6 февраля 2017, 15:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Перенесенный из-за клубного ЧМ матч Примеры «Валенсия» — «Реал» пройдет 22 февраля

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре, состоится 22 февраля, сообщает Франс Пресс.

Предстоящая игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Таким образом, «Реал», который стал победителем клубного чемпионата мира-2016 в Токио, в течение 25 дней проведет восемь матчей, включая две встречи с итальянским «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее выездной матч «Реала» в 21-м туре против «Сельты», намеченный на 5 февраля, был перенесен, так как стадион в Виго получил повреждения в результате урагана. Новая дата проведения встречи пока не определена.

После 19 матчей команда Зинедина Зидана с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая на один балл ближайшего преследователя «Барселону» и сыграв при этом на две встречи меньше.

Валенсия
Новости Матчи Состав Статистика
Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя