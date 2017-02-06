Перенесенный из-за клубного ЧМ матч Примеры «Валенсия» — «Реал» пройдет 22 февраля
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре, состоится 22 февраля, сообщает Франс Пресс.
Предстоящая игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии.
Таким образом, «Реал», который стал победителем клубного чемпионата мира-2016 в Токио, в течение 25 дней проведет восемь матчей, включая две встречи с итальянским «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Ранее выездной матч «Реала» в 21-м туре против «Сельты», намеченный на 5 февраля, был перенесен, так как стадион в Виго получил повреждения в результате урагана. Новая дата проведения встречи пока не определена.
После 19 матчей команда Зинедина Зидана с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая на один балл ближайшего преследователя «Барселону» и сыграв при этом на две встречи меньше.
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