Предстоящая игра пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсии.

Таким образом, «Реал», который стал победителем клубного чемпионата мира-2016 в Токио, в течение 25 дней проведет восемь матчей, включая две встречи с итальянским «Наполи» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее выездной матч «Реала» в 21-м туре против «Сельты», намеченный на 5 февраля, был перенесен, так как стадион в Виго получил повреждения в результате урагана. Новая дата проведения встречи пока не определена.

После 19 матчей команда Зинедина Зидана с 46 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая на один балл ближайшего преследователя «Барселону» и сыграв при этом на две встречи меньше.