«Ювентус» летом попробует приобрести у «Лиона» Ляказетта
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Ювентуса».
Как сообщает L’Equipe, летом руководство «старой синьоры» попытается выкупить права на 25-летнего футболиста.
Контракт Ляказетта с «Лионом» действует до лета 2019 года, а сумма отступных составляет € 40 млн. Источник отмечает, что руководство «ткачей» намерено переподписать договор с форвардом и включить в соглашение пункт с отступными в размере € 70 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр Ляказетт принял участие в 18 матчах и забил 18 голов.
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