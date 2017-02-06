Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28678104/
6 февраля 2017, 15:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» летом попробует приобрести у «Лиона» Ляказетта

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт входит в сферу интересов «Ювентуса».

Как сообщает L’Equipe, летом руководство «старой синьоры» попытается выкупить права на 25-летнего футболиста.

Контракт Ляказетта с «Лионом» действует до лета 2019 года, а сумма отступных составляет € 40 млн. Источник отмечает, что руководство «ткачей» намерено переподписать договор с форвардом и включить в соглашение пункт с отступными в размере € 70 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр Ляказетт принял участие в 18 матчах и забил 18 голов.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Лион
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России