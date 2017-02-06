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6 февраля 2017, 14:33 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Игорь Довгялло, Александр Павлов, Петр Зыль и Мурат Хотов подписали контракты с «Днепром»

Четыре игрока подписали контракты с «Днепром». Соглашения с клубом продлили защитник Петр Зыль и полузащитник Мурат Хотов. Также контракты подписали голкипер Игорь Довгялло и полузащитник Александр Павлов, сообщает официальный сайт могилевского клуба.

Четыре игрока подписали контракты с Днепром. Соглашения с клубом продлили защитник Петр <span class=error>Зыль</span> и полузащитник <span class=error>Мурат</span> <span class=error>Хотов</span>. Также контракты подписали голкипер Игорь <span class=error>Довгялло</span> и полузащитник Александр Павлов сообщает официальный сайт могилевского клуба. Увеличить
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Петр Зыль провел в прошлом сезоне за «Днепр» 9 матчей в основе, однажды выходил на замену. Мурат Хотов — лучший игрок «Днепра» в прошлом сезоне — провел все 26 матчей в основе и отметился 19 забитыми мячами. Игорь Довгялло прошлый сезон провел в новополоцком «Нафтане», за который провел 28 матчей и пропустил 39 мячей. Александр Павлов известен своими выступлениями за борисовский БАТЭ. Однако в прошлом сезоне полузащитник выступал за солигорский «Шахтер», за который он провел 13 матчей в основе, 8 раз выходил на замену, отметился 3 забитыми мячами и одной голевой передачей.

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