Игорь Довгялло, Александр Павлов, Петр Зыль и Мурат Хотов подписали контракты с «Днепром»

Петр Зыль провел в прошлом сезоне за «Днепр» 9 матчей в основе, однажды выходил на замену. Мурат Хотов — лучший игрок «Днепра» в прошлом сезоне — провел все 26 матчей в основе и отметился 19 забитыми мячами. Игорь Довгялло прошлый сезон провел в новополоцком «Нафтане», за который провел 28 матчей и пропустил 39 мячей. Александр Павлов известен своими выступлениями за борисовский БАТЭ. Однако в прошлом сезоне полузащитник выступал за солигорский «Шахтер», за который он провел 13 матчей в основе, 8 раз выходил на замену, отметился 3 забитыми мячами и одной голевой передачей.