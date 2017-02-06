«Астана» приступила к тренировкам на втором УТС
После кратковременного отпуска «Астана» в полном составе собралась в турецкой Анталии, где и пройдет второй
учебно-тренировочный сбор.
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Состав «Астаны» на УТС-2:
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;
Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Евгений Постников, Игорь Шитов, Берик Шаихов;
Игроки средней линии и группы атаки: Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Роман Муртазаев, Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Дидар Жалмукан, Аздрен Лулаку, Иван Маевский, Мади Жакипбаев, Абай Жунусов, Султан Сагнаев, Геворг Наджарян, Владислав Прокопенко.
На турецком УТС «Астана» проведет пять встреч:
8 февраля с «Александрией» (Украина),
11 февраля с «Железничаром» (Босния и Герцеговина),
14 февраля с «Зарей» (Украина),
17 февраля с «Олимпией» (Словения),
21 февраля с «Арсеналом» (Россия).
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