Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28677404/
6 февраля 2017, 14:32 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Астана» приступила к тренировкам на втором УТС

После кратковременного отпуска «Астана» в полном составе собралась в турецкой Анталии, где и пройдет второй учебно-тренировочный сбор.

После кратковременного отпуска <span class=error>Астана</span> в полном составе собралась в турецкой <span class=error>Анталии</span> где и пройдет второй <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Состав «Астаны» на УТС-2:

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Абылайхан Дуйсен;

Защитники: Абзал Бейсебеков, Юрий Логвиненко, Дмитрий Шомко, Марин Аничич, Евгений Постников, Игорь Шитов, Берик Шаихов;

Игроки средней линии и группы атаки: Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Роман Муртазаев, Джордже Деспотович, Патрик Твумаси, Дидар Жалмукан, Аздрен Лулаку, Иван Маевский, Мади Жакипбаев, Абай Жунусов, Султан Сагнаев, Геворг Наджарян, Владислав Прокопенко.

На турецком УТС «Астана» проведет пять встреч:
8 февраля с «Александрией» (Украина),
11 февраля с «Железничаром» (Босния и Герцеговина),
14 февраля с «Зарей» (Украина),
17 февраля с «Олимпией» (Словения),
21 февраля с «Арсеналом» (Россия).

Астана
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
05 февраля

Казахстанские хоккеисты победили Швецию и вышли в полуфинал Универсиады-2017

Пол Малиньяджи: «Головкин - больше, чем просто панчер»

СМИ считают, что Головкин не захочет драться с Юбэнком