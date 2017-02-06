«Арсенал» — (не) значит «Арсен». Венгер: за и против
После поражения от «Челси» «Арсенал»
де-факто выбыл из чемпионской гонки, но руководство клуба все равно собирается продлить истекающий летом контракт с главным тренером Арсеном Венгером. Верное ли это решение?
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ПРОТИВ
ГЛАС НАРОДА: WENGER OUT!
Фраза «Футбол — для болельщиков» давно утратила статус аксиомы. Это подтвердят фанаты «Арсенала», которые уже битый год с помощью баннеров пытаются докричаться до Арсена Венгера. Но тренер глух. «Венгер — вон», «Арсен, спасибо за воспоминания, но нам пора прощаться», «12 лет сплошных оправданий», «Четвертое место — не трофей» — все это француз считает истерикой дилетантов.
Быть может, поначалу это и была истерика: поругались — и забыли. Но в последние годы эти одиночные акции превратились в масштабный митинг. Баннеры стали частыми гостями на «Эмирейтс». Редкий послематчевый эфир на клубном канале в YouTube обходится без уже заштампованной фразы Wenger out. И даже чужие болельщики вовсю насмехаются над заслуженным человеком: в последней игре с «Челси» вражеские фанаты распевали «Арсен, мы хотим, чтобы ты остался».
Это уже не истерика. Это война между болельщиками и тренером. Или царем.
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
Представьте, что Мирче Луческу доверили выбирать дизайн кресел «Крестовского». Абсурд! А Венгер проектировал раздевалки на «Эмирейтс» и настоял на том, чтобы в домашней не было углов. Француз имеет полный доступ к банковскому счету клуба, без его мнения не обходится ни одна трансферная сделка, с ним согласовывают все!
А теперь вспомните уроки истории — когда диктатура шла на пользу государству? В долгосрочной перспективе от нее сплошной вред.
КОНСЕРВАТИВНОСТЬ
Венгер уже много лет не меняется. Он все время выглядит одинаково, говорит очевидные вещи и даже одевается все время в один и тот же пуховик. Каждый год француз борется с застежкой, хотя давно уже мог бы попросить пальто на пуговицах — экипировщик бы не отказал.
Но Венгер не хочет меняться даже в таких мелочах. Что уж говорить о тактике.
«Арсенал» уже много лет играет строго по схеме 4−2−3−1 и не наигрывает иные сочетания даже в межсезонье. Игра команды предсказуема, хотя унылой ее не назовешь. Но нельзя стать чемпионом, имея в запасе узкий тактический набор. Раньше можно было, но сейчас
Причин тому две.
ЗА
ЗОЛОТОНОСЕЦ
Чтобы понять, почему Венгер не уходит, нужно понять, почему этого не хочет клуб. Ответ тривиален: ничего личного — просто бизнес.
В рейтинге Forbes «Арсенал» занимает пятое место среди богатейших команд планеты. В рейтинге Deloitte — седьмое. Выручка «канониров» за сезон-2014/15 составила приличные по футбольным меркам 435 миллионов евро — не в последнюю очередь благодаря Венгеру.
Владелец «Арсенала» Стэн Кронке (или «Молчаливый Стэн», как его называют болельщики) — тоже известный консерватор и любитель денег. Американского бизнесмена не волнуют спортивные результаты команд, зато бухгалтерские отчеты он изучает внимательно. Поэтому другие команды, которыми владеет Кронке, тоже давно не одерживают больших побед — спросите фанатов «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш». Зато с деньгами у них все в порядке.
«СИНДРОМ ФЕРГЮСОНА»
Но болельщики финансы не считают — им важны результаты. При Венгере «Арсенал» стабилен, но ежегодными местами в четверке сыт не будешь. Проблема в том, что после ухода француза «Арсенал» рискует вылететь даже из зоны Лиги чемпионов, как было с «Манчестер Юнайтед» при Дэвиде Мойесе. Это нормальная реакция любого организма, которого лишают
Не пройдет безболезненно и смена тренера в «Арсенале». Тем более, рынок специалистов сейчас скуп — все сильнейшие разобраны по клубам. СМИ и букмекеры называют наследниками Венгера талантливых, но малоизвестных тренеров: Ральфа Хазенхюттля («РБ Лейпциг») и Эдди Хау («Борнмут»). А «Манчестер Юнайтед» однажды уже обжегся на одном талантливом тренере.
Так или иначе, Венгер
Они, в отличие от Венгера, не будут скупиться на новых игроков, потому что
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