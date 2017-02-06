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ПРОТИВ

ГЛАС НАРОДА: WENGER OUT!

Фраза «Футбол — для болельщиков» давно утратила статус аксиомы. Это подтвердят фанаты «Арсенала», которые уже битый год с помощью баннеров пытаются докричаться до Арсена Венгера. Но тренер глух. «Венгер — вон», «Арсен, спасибо за воспоминания, но нам пора прощаться», «12 лет сплошных оправданий», «Четвертое место — не трофей» — все это француз считает истерикой дилетантов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Thanks for the memories wenger ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/AFC?src=hash">#AFC</a> <a href="https://t.co/KBlrlyGVEq">pic.twitter.com/KBlrlyGVEq</a></p>— Richie (@rebelreds08) <a href="https://twitter.com/rebelreds08/status/681585852477222912">28 декабря 2015 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Быть может, поначалу это и была истерика: поругались — и забыли. Но в последние годы эти одиночные акции превратились в масштабный митинг. Баннеры стали частыми гостями на «Эмирейтс». Редкий послематчевый эфир на клубном канале в YouTube обходится без уже заштампованной фразы Wenger out. И даже чужие болельщики вовсю насмехаются над заслуженным человеком: в последней игре с «Челси» вражеские фанаты распевали «Арсен, мы хотим, чтобы ты остался».

Это уже не истерика. Это война между болельщиками и тренером. Или царем.

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ

Да-да, царем. За двадцать лет Венгер мутировал из простого тренера с той стороны Ла-Манша в самодержца. Подавляющее большинство действующих правителей государств пришли к власти после назначения француза главным тренером «Арсенала». Если бы не было Елизаветы II, в Англии говорили бы «Мы живем в эпоху Венгера».

Представьте, что Мирче Луческу доверили выбирать дизайн кресел «Крестовского». Абсурд! А Венгер проектировал раздевалки на «Эмирейтс» и настоял на том, чтобы в домашней не было углов. Француз имеет полный доступ к банковскому счету клуба, без его мнения не обходится ни одна трансферная сделка, с ним согласовывают все!

А теперь вспомните уроки истории — когда диктатура шла на пользу государству? В долгосрочной перспективе от нее сплошной вред.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The familiar sound that follows an <a href="https://twitter.com/Arsenal">@Arsenal</a> defeat.<a href="https://twitter.com/hashtag/Wenger?src=hash">#Wenger</a><a href="https://twitter.com/hashtag/HokeyKokey?src=hash">#HokeyKokey</a> <a href="https://t.co/jjWHGpS9CP">pic.twitter.com/jjWHGpS9CP</a></p>— Moh Haider (@ArsenalMoh8) <a href="https://twitter.com/ArsenalMoh8/status/826554767128293379">31 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОНСЕРВАТИВНОСТЬ

Венгер уже много лет не меняется. Он все время выглядит одинаково, говорит очевидные вещи и даже одевается все время в один и тот же пуховик. Каждый год француз борется с застежкой, хотя давно уже мог бы попросить пальто на пуговицах — экипировщик бы не отказал.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">The moment Wenger started struggling with his jacket's zipper I knew it.<br>It take resilience to hold something together. <br>???????? <a href="https://t.co/8jMWrlPtYQ">pic.twitter.com/8jMWrlPtYQ</a></p>— Kingdomboy® (@Ogunsolaadeniyi) <a href="https://twitter.com/Ogunsolaadeniyi/status/827903402873122816">4 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но Венгер не хочет меняться даже в таких мелочах. Что уж говорить о тактике.

«Арсенал» уже много лет играет строго по схеме 4−2−3−1 и не наигрывает иные сочетания даже в межсезонье. Игра команды предсказуема, хотя унылой ее не назовешь. Но нельзя стать чемпионом, имея в запасе узкий тактический набор. Раньше можно было, но сейчас команда-победительница должна уметь удивлять. Венгер удивлять не умеет и, что важнее, не хочет.

Причин тому две. Во-первых, абсолютная власть расхолаживает. Во-вторых, в 67-летнем возрасте человек едва ли хочет учиться и самосовершенствоваться.

ЗА

ЗОЛОТОНОСЕЦ

Чтобы понять, почему Венгер не уходит, нужно понять, почему этого не хочет клуб. Ответ тривиален: ничего личного — просто бизнес.

В рейтинге Forbes «Арсенал» занимает пятое место среди богатейших команд планеты. В рейтинге Deloitte — седьмое. Выручка «канониров» за сезон-2014/15 составила приличные по футбольным меркам 435 миллионов евро — не в последнюю очередь благодаря Венгеру.

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке (или «Молчаливый Стэн», как его называют болельщики) — тоже известный консерватор и любитель денег. Американского бизнесмена не волнуют спортивные результаты команд, зато бухгалтерские отчеты он изучает внимательно. Поэтому другие команды, которыми владеет Кронке, тоже давно не одерживают больших побед — спросите фанатов «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш». Зато с деньгами у них все в порядке.

«СИНДРОМ ФЕРГЮСОНА»

Но болельщики финансы не считают — им важны результаты. При Венгере «Арсенал» стабилен, но ежегодными местами в четверке сыт не будешь. Проблема в том, что после ухода француза «Арсенал» рискует вылететь даже из зоны Лиги чемпионов, как было с «Манчестер Юнайтед» при Дэвиде Мойесе. Это нормальная реакция любого организма, которого лишают чего-то жизненно важного.

Не пройдет безболезненно и смена тренера в «Арсенале». Тем более, рынок специалистов сейчас скуп — все сильнейшие разобраны по клубам. СМИ и букмекеры называют наследниками Венгера талантливых, но малоизвестных тренеров: Ральфа Хазенхюттля («РБ Лейпциг») и Эдди Хау («Борнмут»). А «Манчестер Юнайтед» однажды уже обжегся на одном талантливом тренере.

Так или иначе, Венгер когда-нибудь все равно уйдет, но сейчас для отставки лучший момент. Если «Арсенал» не попадет в четверку (а это очень вероятно), то следующий сезон можно отдать новому тренеру на перестройку. И, конечно, лучше бы этим тренером стал Диего Симеоне или Массимилиано Аллегри, которые смогут за год построить боеспособную команду и просто ее растормошить после долгих окостеневших лет.