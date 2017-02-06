«Реал» намерен побороться с «Барселоной» за «нового Неймара»

17-летнего футболиста на его родине многие считают новым Неймаром. В услугах этого футболиста заинтересована и «Барселона», поэтому «Королевский клуб» намерен сделать всё, чтобы не повторилась история с бывшим форвардом «Сантоса» Неймаром, перешедшим в 2013 году в каталонский клуб. «Реал» тогда также боролся за него, но потерпел поражение.



В данный момент сумма трансферной компенсации за Винисиуса Жуниора составляет € 30 млн, а его контракт с бразильским клубом в силе до лета 2019 года.