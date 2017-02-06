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6 февраля 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» намерен побороться с «Барселоной» за «нового Неймара»

Мадридский «Реал» заинтересован в услугах нападающего «Фламенго» Винисиуса Жуниора, передаёт Diario Gol.

17-летнего футболиста на его родине многие считают новым Неймаром. В услугах этого футболиста заинтересована и «Барселона», поэтому «Королевский клуб» намерен сделать всё, чтобы не повторилась история с бывшим форвардом «Сантоса» Неймаром, перешедшим в 2013 году в каталонский клуб. «Реал» тогда также боролся за него, но потерпел поражение.

В данный момент сумма трансферной компенсации за Винисиуса Жуниора составляет € 30 млн, а его контракт с бразильским клубом в силе до лета 2019 года.

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МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре, состоится 22 февраля, сообщает Франс Пресс.
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