Игроки «Реала» и «Барселоны» откроют совместный строительный бизнес
Футболисты «Реала» и «Барселоны», несмотря на давнее соперничество клубов, объединятся ради заработков на рынке недвижимости, утверждает Cinco Dias.
На создание крупного совместного предприятия у звёздных игроков, имена которых не разглашаются, уйдёт два года. Для вступления в бизнес каждому из них придётся внести € 500 тыс. Помимо действующих футболистов, участниками сделки также станут ветераны клубов.
Лидер «Реала» Криштиану Роналду руководит гостиничным бизнесом с лета 2016 года.
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