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6 февраля 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игроки «Реала» и «Барселоны» откроют совместный строительный бизнес

Футболисты «Реала» и «Барселоны», несмотря на давнее соперничество клубов, объединятся ради заработков на рынке недвижимости, утверждает Cinco Dias.

На создание крупного совместного предприятия у звёздных игроков, имена которых не разглашаются, уйдёт два года. Для вступления в бизнес каждому из них придётся внести € 500 тыс. Помимо действующих футболистов, участниками сделки также станут ветераны клубов.

Лидер «Реала» Криштиану Роналду руководит гостиничным бизнесом с лета 2016 года.

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МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Встреча 16-го тура чемпионата Испании по футболу между «Валенсией» и «Реалом», которая была перенесена из-за участия мадридской команды в клубном чемпионате мира в декабре, состоится 22 февраля, сообщает Франс Пресс.
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