Источник: Президент «Реала» Перес решил выставить Данило на трансфер
Защитник мадридского «Реала» Данило по окончании нынешнего сезона покинет клуб, утверждает Diario Gol.
Согласно информации источника, такое решение принял президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Последний уже сообщил об этом сотрудникам клуба.
В нынешнем сезоне бразильский футболист неоднократно подвергался освистыванию со стороны болельщиков испанского гранда. Между тем главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан на днях сказал, что рассчитывает на игрока и не намерен расставаться с ним.
Данило пополнил ряды испанского гранда перед стартом сезона-2015/16, подписав контракт до 2021 года. До этого он защищал цвета «Порту».
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