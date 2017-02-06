Источник: Президент «Реала» Перес решил выставить Данило на трансфер

Согласно информации источника, такое решение принял президент «Королевского клуба» Флорентино Перес. Последний уже сообщил об этом сотрудникам клуба.



В нынешнем сезоне бразильский футболист неоднократно подвергался освистыванию со стороны болельщиков испанского гранда. Между тем главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан на днях сказал, что рассчитывает на игрока и не намерен расставаться с ним.



Данило пополнил ряды испанского гранда перед стартом сезона-2015/16, подписав контракт до 2021 года. До этого он защищал цвета «Порту».