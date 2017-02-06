Клуб Юрия Белецкого собирает деньги на участие команды в чемпионате Брестской области
Клуб Юрия Белецкого, известного футбольного подвижника из Жабинки, в рамках проекта «Через тернии к звездам» собирает деньги на участие молодежной команды в чемпионате Брестской области.
Клуб Юрия Белецкого, известного футбольного подвижника из Жабинки, в рамках проекта «Через тернии к звездам» собирает деньги на участие молодежной команды в чемпионате Брестской области.
В прошлом году Юрий Белецкий получал награду от УЕФА за развитие массового и
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