Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28676671/
6 февраля 2017, 13:47 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Клуб Юрия Белецкого собирает деньги на участие команды в чемпионате Брестской области

Клуб Юрия Белецкого, известного футбольного подвижника из Жабинки, в рамках проекта «Через тернии к звездам» собирает деньги на участие молодежной команды в чемпионате Брестской области.

Клуб Юрия Белецкого, известного футбольного подвижника из Жабинки, в рамках проекта «Через тернии к звездам» собирает деньги на участие молодежной команды в чемпионате Брестской области.

В прошлом году Юрий Белецкий получал награду от УЕФА за развитие массового и детско-юношеского футбола.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ