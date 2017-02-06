Экс-футболист «Иртыша» Григалашвили на просмотре в «Алмалыке»
Как сообщает
пресс-служба «Алмалыка», к учебно-тренировочному сбору узбекской команды в Анталии присоединился грузинский хавбек Шота Григалашвили, пишет Sports.kz.
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30-летний футболист прошлым летом пополнил состав «Иртыша» и провел за павлодарцев 13 матчей, в которых забил 3 мяча, проявив себя в составе иртышан с лучшей стороны.
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