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6 февраля 2017, 13:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-футболист «Иртыша» Григалашвили на просмотре в «Алмалыке»

Как сообщает пресс-служба «Алмалыка», к учебно-тренировочному сбору узбекской команды в Анталии присоединился грузинский хавбек Шота Григалашвили, пишет Sports.kz.

Как сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>Алмалыка</span> к <nobr>учебно-тренировочному</nobr> сбору узбекской команды в <span class=error>Анталии</span> присоединился грузинский хавбек <span class=error>Шота</span> Григалашвили пишет Sports.kz. Увеличить
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30-летний футболист прошлым летом пополнил состав «Иртыша» и провел за павлодарцев 13 матчей, в которых забил 3 мяча, проявив себя в составе иртышан с лучшей стороны.

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