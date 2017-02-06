Саломов поддерживал форму в «Бухаре»
По информации Sports.kz, узбекский хавбек Шавкат Саломов, подписавший, как сообщали ранее СМИ Узбекистана, контракт с «Атырау», тренировался в последнее время вместе с «Бухарой».
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Присутствие этого игрока на тренировках команды, руководимой с недавних пор Улугбеком Бакаевым, породило немало различных слухов, на что ФК «Бухара» отреагировал в своем официальном твиттере следующим образом:
«Уважаемые болельщики. Сообщаем, что информация о переходе Шавката Саломова в “Бухару” неосновательна. Игрок занимается с нашими футболистами, чтобы поддерживать форму».
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