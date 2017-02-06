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6 февраля 2017, 13:37 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Саломов поддерживал форму в «Бухаре»

По информации Sports.kz, узбекский хавбек Шавкат Саломов, подписавший, как сообщали ранее СМИ Узбекистана, контракт с «Атырау», тренировался в последнее время вместе с «Бухарой».

По информации Sports.kz узбекский хавбек <span class=error>Шавкат</span> <span class=error>Саломов</span> подписавший как сообщали ранее СМИ Узбекистана контракт с <span class=error>Атырау</span> тренировался в последнее время вместе с Бухарой. Увеличить
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Присутствие этого игрока на тренировках команды, руководимой с недавних пор Улугбеком Бакаевым, породило немало различных слухов, на что ФК «Бухара» отреагировал в своем официальном твиттере следующим образом:

«Уважаемые болельщики. Сообщаем, что информация о переходе Шавката Саломова в “Бухару” неосновательна. Игрок занимается с нашими футболистами, чтобы поддерживать форму».

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