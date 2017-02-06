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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28676442/
6 февраля 2017, 13:25 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Дэвид Бекхэм признал подлинность украденной хакерами личной переписки

Футболист Дэвид Бекхэм стал жертвой хакеров, которые обнародовали его личную переписку, представив звезду в невыгодном свете.

Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленники получили доступ к электронным письмам и выложили их в сеть. Из переписки следует, что Бекхэм участвовал в нескольких благотворительных кампаниях ради того, чтобы получить титул рыцаря. В письмах Дэвид ругается на лордов — членов комитета, которые якобы так и не помогли ему получить рыцарство.

Позже Бекхэм признал подлинность переписки, отметив, что многие сообщения были отправлены «сгоряча», а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы. Организация ЮНИСЕФ, послом которой является Дэвид Бекхэм, встала на сторону пострадавшего от хакеров футболиста, сообщив, что он тратит очень много своих сил и энергии на работу с детьми.

Ранее стал известно, что Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках.
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