Дэвид Бекхэм признал подлинность украденной хакерами личной переписки

Об этом сообщает Daily Mail.

Злоумышленники получили доступ к электронным письмам и выложили их в сеть. Из переписки следует, что Бекхэм участвовал в нескольких благотворительных кампаниях ради того, чтобы получить титул рыцаря. В письмах Дэвид ругается на лордов — членов комитета, которые якобы так и не помогли ему получить рыцарство.

Позже Бекхэм признал подлинность переписки, отметив, что многие сообщения были отправлены «сгоряча», а некоторые части беседы были и вовсе отредактированы. Организация ЮНИСЕФ, послом которой является Дэвид Бекхэм, встала на сторону пострадавшего от хакеров футболиста, сообщив, что он тратит очень много своих сил и энергии на работу с детьми.

Ранее стал известно, что Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках.