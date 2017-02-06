Воспитанник «Барселоны» прибыл на просмотр в «Иртыш»

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30-летний испанец является воспитанником знаменитой академии «Барселоны» и успел зарекомендовать себя в Казахстане по выступлениям за «Кайрат». Он перебрался в алматинский клуб в середине сезона-2014, а покинул команду в начале прошлого чемпионата. За это время он сыграл в КПЛ 41 матч и забил 4 мяча. Последним местом работы брата экс-игрока «Ливерпуля» Альберто Риеры был клуб высшей лиги Польши «Шленск».

В профессиональной карьере Риера также были вторые команды «Барселоны» и «Эспаньола», греческие «Пантракикос» и «Панионис», а также украинский «Черноморец» из Одессы.

Вчера, 5 февраля, Риера принял участие в контрольном поединке «Иртыша» против клуба из Косово «Трепча-89», и вполне возможно, что подпишет контракт с павлодарцами в самое ближайшее время.

На поле Риера может закрыть несколько позиций в атакующей группе, но именно он призван заменить в составе перешедшего в «Астану» лучшего снайпера команды прошлого сезона Романа Муртазаева.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Иртыше» также находится французский защитник Венсан Ди Стефано.