Воспитанник «Барселоны» прибыл на просмотр в «Иртыш»
Бывший полузащитник «Кайрата» Сито Риера прибыл на просмотр в «Иртыш», передает корреспондент Vesti.kz.
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30-летний испанец является воспитанником знаменитой академии «Барселоны» и успел зарекомендовать себя в Казахстане по выступлениям за «Кайрат». Он перебрался в алматинский клуб в середине сезона-2014, а покинул команду в начале прошлого чемпионата. За это время он сыграл в КПЛ 41 матч и забил 4 мяча. Последним местом работы брата
В профессиональной карьере Риера также были вторые команды «Барселоны» и «Эспаньола», греческие «Пантракикос» и «Панионис», а также украинский «Черноморец» из Одессы.
Вчера, 5 февраля, Риера принял участие в контрольном поединке «Иртыша» против клуба из Косово «Трепча-89», и вполне возможно, что подпишет контракт с павлодарцами в самое ближайшее время.
На поле Риера может закрыть несколько позиций в атакующей группе, но именно он призван заменить в составе перешедшего в «Астану» лучшего снайпера команды прошлого сезона Романа Муртазаева.
Ранее сообщалось, что на просмотре в «Иртыше» также находится французский защитник Венсан Ди Стефано.
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