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6 февраля 2017, 13:00 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Жакупов перешел в основу «Тобола»

Воспитанник костанайского «Тобола» Тимур Жакупов доказал свое право выступать в главной команде.

Воспитанник <span class=error>костанайского</span> Тобола Тимур <span class=error>Жакупов</span> доказал свое право выступать в главной команде. Увеличить
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Путь в основу оказался непростым. Воспитанник костанайской футбольной школы, первым тренером был Роман Ситдиков, Тимур Жакупов успел поиграть за дубль «Шахтера», в 2014—2015 годах играл за «Тобол U-21» и стал бронзовым призером турнира дублирующих составов с молодежкой.

Сезон 2016 года провел в «Шахтер-Булат АМТ», с которым сыграл 21 игру в Первой лиге и забил 2 гола.

Есть и более свежие достижения — в матче «Тобол» -«Динамо» на УТС 3 Тимур стал автором голевой передачи.

«Тобол» подписал Тимура Жакупова сроком на 1 год.

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