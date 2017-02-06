Жакупов перешел в основу «Тобола»

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Путь в основу оказался непростым. Воспитанник костанайской футбольной школы, первым тренером был Роман Ситдиков, Тимур Жакупов успел поиграть за дубль «Шахтера», в 2014—2015 годах играл за «Тобол U-21» и стал бронзовым призером турнира дублирующих составов с молодежкой.



Сезон 2016 года провел в «Шахтер-Булат АМТ», с которым сыграл 21 игру в Первой лиге и забил 2 гола.



Есть и более свежие достижения — в матче «Тобол» -«Динамо» на УТС 3 Тимур стал автором голевой передачи.



«Тобол» подписал Тимура Жакупова сроком на 1 год.