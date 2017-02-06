Два клуба из элитного дивизиона чемпионата Кипра оштрафованы за договорные матчи

Клубы «Закакиу» и «Кармиотисса Полемидион» заплатят по € 50 тыс. за участие в матчах, которые специальная комиссия ФИФА признала договорными. Каждая из указанных в письме ФИФА игр сопровождалась аномальным падением котировок у букмекеров, отмечает Сyprus-mail.



Поскольку каждая из команд прежде не проходила по обвинениям в договорных матчах, они отделались штрафом. Повторное нарушение повлечёт за собой снятие очков, а при третьем нарушении клубы будут лишены профессионального статуса на пять лет.