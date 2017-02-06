Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28674679/
6 февраля 2017, 11:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Два клуба из элитного дивизиона чемпионата Кипра оштрафованы за договорные матчи

Футбольная ассоциация Кипра оштрафовала две команды из элитного дивизиона после того, как было доказано, что они были причастны к подозрительным матчам.

Клубы «Закакиу» и «Кармиотисса Полемидион» заплатят по € 50 тыс. за участие в матчах, которые специальная комиссия ФИФА признала договорными. Каждая из указанных в письме ФИФА игр сопровождалась аномальным падением котировок у букмекеров, отмечает Сyprus-mail.

Поскольку каждая из команд прежде не проходила по обвинениям в договорных матчах, они отделались штрафом. Повторное нарушение повлечёт за собой снятие очков, а при третьем нарушении клубы будут лишены профессионального статуса на пять лет.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России