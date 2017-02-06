«Спарта» не заинтересована в продаже футболиста Караваева
МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Чешская «Спарта» не заинтересована в продаже российского футболиста Вячеслава Караваева в другой клуб. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор пражского клуба Адам Коталик.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я читал об интересе к Караваеву со стороны российских клубов в прессе, но могу сказать, что это всего лишь слухи, которые не имеют под собой оснований. Мы не общались ни со “Спартаком”, ни с
С 2013 по 2016 год Караваев выступал в составе ЦСКА, после чего права на защитника были выкуплены «Спартой». В нынешнем сезоне 21-летний футболист провел 13 матчей в составе чешской команды, в которых забил два мяча.
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