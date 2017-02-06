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6 февраля 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Каньяс попал в заявку АПОЭЛа на матч с АЕКом

Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, находящийся в аренде в АПОЭЛе, остался в запасе команды на матч с АЕКом, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

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В 22 туре чемпионата Кипра АПОЭЛу противостоял АЕК, который также всерьез претендует на победу в первенстве. Встреча проходила на стадионе команды Каньяса «Neo GSP».

Счет на 38-ой минуте матча открыли гости, отличился Таулемессе, однако во второй половине игры хозяева восстановили статус-кво, на 75-ой минуте забил Сотериу. Матч так и завершился со счетом 1:1.

Рохер Каньяс попал в заявку АПОЭЛа, но остался в запасе.

Напомним, что колумбиец будет выступать в составе кипрского клуба до мая, после чего вернется в «Астану».

АПОЭЛ 17 февраля проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком».

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