Каньяс попал в заявку АПОЭЛа на матч с АЕКом
Полузащитник «Астаны» Рохер Каньяс, находящийся в аренде в АПОЭЛе, остался в запасе команды на матч с АЕКом, сообщает корреспондент KazFootball.kz.
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В 22 туре чемпионата Кипра АПОЭЛу противостоял АЕК, который также всерьез претендует на победу в первенстве. Встреча проходила на стадионе команды Каньяса «Neo GSP».
Счет на 38-ой минуте матча открыли гости, отличился Таулемессе, однако во второй половине игры хозяева восстановили
Рохер Каньяс попал в заявку АПОЭЛа, но остался в запасе.
Напомним, что колумбиец будет выступать в составе кипрского клуба до мая, после чего вернется в «Астану».
АПОЭЛ 17 февраля проведет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с испанским «Атлетиком».
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