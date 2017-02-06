«Кайсар» просматривает Нтибазонкизу
По информации Sports.kz, на данный момент на занятие последней легионерской вакансии в составе «Кайсара» претендует 29-летний вингер из Бурунди Саиди Нтибазонкиза.
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Бывший игрок клубов «Витал’О» (Бурунди), НЕК (Голландия), польской «Краковии», турецкого «Акхисар Беледиеспора», французского «Кана» с лета прошлого года остается пока без контракта. Уже этой зимой Саиди тренировался с «Акхисар Беледиеспором», назывался кандидатом в голландский «Неймеген», а сейчас постарается понравиться Стойчо Младенову в «Кайсаре».
Саиди Нтибазонкиза является кандидатом в национальную сборную Бурунди, в составе которой провел 13 матчей и забил 5 мячей. Этого флангового игрока отличают отменные скоростные качества.
Перспективы бурундийца стать игроком «волков» зависят от того, как он проявит себя в сегодняшнем контрольном поединке «Кайсара».
Трансферная стоимость Саиди Нтибазонкизы по мнению аналитиков немецкого
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