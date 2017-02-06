«Кайсар» просматривает Нтибазонкизу

Бывший игрок клубов «Витал’О» (Бурунди), НЕК (Голландия), польской «Краковии», турецкого «Акхисар Беледиеспора», французского «Кана» с лета прошлого года остается пока без контракта. Уже этой зимой Саиди тренировался с «Акхисар Беледиеспором», назывался кандидатом в голландский «Неймеген», а сейчас постарается понравиться Стойчо Младенову в «Кайсаре».



Саиди Нтибазонкиза является кандидатом в национальную сборную Бурунди, в составе которой провел 13 матчей и забил 5 мячей. Этого флангового игрока отличают отменные скоростные качества.



Перспективы бурундийца стать игроком «волков» зависят от того, как он проявит себя в сегодняшнем контрольном поединке «Кайсара».



Трансферная стоимость Саиди Нтибазонкизы по мнению аналитиков немецкого интернет-портала Transfermarkt.de, составляет на данный момент 1 миллион евро.