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6 февраля 2017, 9:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайсар» просматривает Нтибазонкизу

По информации Sports.kz, на данный момент на занятие последней легионерской вакансии в составе «Кайсара» претендует 29-летний вингер из Бурунди Саиди Нтибазонкиза.

По информации Sports.kz на данный момент на занятие последней легионерской вакансии в составе <span class=error>Кайсара</span> претендует 29-летний <span class=error>вингер</span> из Бурунди <span class=error>Саиди</span> Нтибазонкиза. Увеличить
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Бывший игрок клубов «Витал’О» (Бурунди), НЕК (Голландия), польской «Краковии», турецкого «Акхисар Беледиеспора», французского «Кана» с лета прошлого года остается пока без контракта. Уже этой зимой Саиди тренировался с «Акхисар Беледиеспором», назывался кандидатом в голландский «Неймеген», а сейчас постарается понравиться Стойчо Младенову в «Кайсаре».

Саиди Нтибазонкиза является кандидатом в национальную сборную Бурунди, в составе которой провел 13 матчей и забил 5 мячей. Этого флангового игрока отличают отменные скоростные качества.

Перспективы бурундийца стать игроком «волков» зависят от того, как он проявит себя в сегодняшнем контрольном поединке «Кайсара».

Трансферная стоимость Саиди Нтибазонкизы по мнению аналитиков немецкого интернет-портала Transfermarkt.de, составляет на данный момент 1 миллион евро.

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