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6 февраля 2017, 9:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Куяте не подошел «Кайсару»

Как стало известно Sports.kz, ивуарийский нападающий Идрисса Куате, который, как написал официальный сайт брестского «Динамо», проходит сейчас просмотр в Турции в казахстанских клубах, принял участие в последнем на данный момент спарринге «Кайсара» с македонским «Пелистером».

Как стало известно Sports.kz ивуарийский нападающий <span class=error>Идрисса</span> <span class=error>Куате</span> который как написал официальный сайт брестского Динамо проходит сейчас просмотр в Турции в казахстанских клубах принял участие в последнем на данный момент спарринге <span class=error>Кайсара</span> с македонским <span class=error>Пелистером</span>. Увеличить
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Африканский форвард не произвел положительного впечатления на Стойчо Младенова и уже покинул расположение «волков».

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