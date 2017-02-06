Куяте не подошел «Кайсару»
Как стало известно Sports.kz, ивуарийский нападающий Идрисса Куате, который, как написал официальный сайт брестского «Динамо», проходит сейчас просмотр в Турции в казахстанских клубах, принял участие в последнем на данный момент спарринге «Кайсара» с македонским «Пелистером».
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Африканский форвард не произвел положительного впечатления на Стойчо Младенова и уже покинул расположение «волков».
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