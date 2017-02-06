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6 февраля 2017, 9:18 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Младенов рассказал о своем уходе из ЦСКА

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов в интервью болгарскому изданию БНТ рассказал об обстоятельствах ухода из софийского ЦСКА в 2015 году, сообщает Sports.kz.

Главный тренер <span class=error>Кайсара</span> <span class=error>Стойчо</span> <span class=error>Младенов</span> в интервью болгарскому изданию <span class=error>БНТ</span> рассказал об обстоятельствах ухода из софийского ЦСКА в 2015 году сообщает Sports.kz. Увеличить
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— Сейчас я предпочитаю не говорить на тему ЦСКА. Придет время, когда я буду высказываться об этом четко и ясно. Я благодарю людей, которые в прошлом году хотели моего возвращения, но у меня были обязательства перед «Атырау». Ясно, что рано или поздно я вернусь в Болгарию.

Причины моего ухода из ЦСКА? Об этом все знают — это не тайна. На пресс-конференции мне поставили цель — чемпионский титул и участие в Лиге Чемпионов. И это при том, что у нас было на кармане два лева. В руководстве были культурные и вежливые люди — они не могли сказать прямо, поэтому я сам предложил уйти. Некоторым людям было неловко, но я таков, каков я есть. Если меня все устраивает, я работаю, если нет — нет, — сказал Младенов.

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