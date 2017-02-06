Младенов рассказал о своем уходе из ЦСКА
Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов в интервью болгарскому изданию БНТ рассказал об обстоятельствах ухода из софийского ЦСКА в 2015 году, сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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— Сейчас я предпочитаю не говорить на тему ЦСКА. Придет время, когда я буду высказываться об этом четко и ясно. Я благодарю людей, которые в прошлом году хотели моего возвращения, но у меня были обязательства перед «Атырау». Ясно, что рано или поздно я вернусь в Болгарию.
Причины моего ухода из ЦСКА? Об этом все знают — это не тайна. На
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