Младенов рассказал о своем уходе из ЦСКА

— Сейчас я предпочитаю не говорить на тему ЦСКА. Придет время, когда я буду высказываться об этом четко и ясно. Я благодарю людей, которые в прошлом году хотели моего возвращения, но у меня были обязательства перед «Атырау». Ясно, что рано или поздно я вернусь в Болгарию.



Причины моего ухода из ЦСКА? Об этом все знают — это не тайна. На пресс-конференции мне поставили цель — чемпионский титул и участие в Лиге Чемпионов. И это при том, что у нас было на кармане два лева. В руководстве были культурные и вежливые люди — они не могли сказать прямо, поэтому я сам предложил уйти. Некоторым людям было неловко, но я таков, каков я есть. Если меня все устраивает, я работаю, если нет — нет, — сказал Младенов.