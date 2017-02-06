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6 февраля 2017, 9:08 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Казахстанские клубы просматривают Куяте

Нападающий «Динамо-Брест» Идрисса Куяте находится на просмотре в ряде клубов Казахстана, которые в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы в Турции.

Нападающий Динамо-Брест <span class=error>Идрисса</span> <span class=error>Куяте</span> находится на просмотре в ряде клубов Казахстана которые в данный момент проводят <nobr>учебно-тренировочные</nobr> сборы в Турции. Увеличить
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Напомним, 25-летний ивуариец пополнил состав брестчан минувшим летом, подписав контракт на один год.

Во второй половине сезона-2016 на его счету 13 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

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