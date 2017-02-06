Казахстанские клубы просматривают Куяте

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Напомним, 25-летний ивуариец пополнил состав брестчан минувшим летом, подписав контракт на один год.



Во второй половине сезона-2016 на его счету 13 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.