Казахстанские клубы просматривают Куяте
Нападающий «Динамо-Брест» Идрисса Куяте находится на просмотре в ряде клубов Казахстана, которые в данный момент проводят
учебно-тренировочные сборы в Турции.
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Напомним, 25-летний ивуариец пополнил состав брестчан минувшим летом, подписав контракт на один год.
Во второй половине сезона-2016 на его счету 13 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.
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