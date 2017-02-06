«Астана»



Завершая сбор в ОАЭ, столичные футболисты порадовали поклонников разгромной победой над чемпионом Азии южнокорейским «Чонбук Хёндэ». Три гола побывало в воротах соперника, причем все они — на счету казахстанцев. После небольшого отдыха астанчане перебрались в Турцию, где будут находиться с 5 по 22 февраля. Запланировано пять товарищеских поединков, первый из них — с украинской «Александрией» 8 февраля. За это время клуб успел официально потерять колумбийского полузащитника Рохера Каньяса — по крайней мере, до лета он будет находиться в аренде у кипрского АПОЭЛа. Также в скором времени на схожих условиях команду могут покинуть еще два легионера — белорус Игорь Шитов и серб Джордже Деспотович.





«Кайрат»



Более чем уверенно выглядит на сборах алматинский «Кайрат», причем — во всем. Судя по победам над чешской командой «Фастав Злин» (2:0) и болгарским «Локомотивом» (4:2), ярко выраженных проблем у дружины из южной столицы нет точно. Особо стоит отметить прекрасные голы-близнецы Бауыржана Исламхана и Георгия Жукова в противостоянии с чехами. Сегодняшней жертвой «народной команды» должен стать боснийский клуб «Младост». Подписан контракт с хорватским полузащитником Иво Иличевичем из махачкалинского «Анжи», который в состоянии оказаться заметным усилением. В целом, подготовка к новому сезону выходит на финишную прямую.





«Иртыш»



Вероятно, не стоит обращать особое внимание на игру в товарищеских матчах в исполнении павлодарцев, — там не видно ничего однозначного. Очередные спарринги иртышан исключением не стали. Сначала был уверенно переигран венгерский «Сегед» — 2:0, а затем команда Димитара Димитрова уступила черногорской команде «Будучност» (0:1) и косовской «Трепче 89» (2:3). Сегодня можно будет понаблюдать за встречей с российским «Нефтехимиком». О новых контрактах ничего не сообщалось, хотя футболистов на просмотре находится достаточно много.



«Ордабасы»



Трудно сказать что-то хорошее об игре или трансферной политике «Ордабасы». Очередными футболистами, приехавшими на просмотр стали Рамиль Нурмухаметов, Кирилл Пасичник и Санат Жумаханов, которые никак не могут считаться усилением для этой команды, тем более — перед Лигой Европы. В товарищеских противостояниях шымкентцы сначала сыграли вничью с сербским «Вождовацем» — 0:0, затем переиграли болгарскую «Славию» — 2:1, а в выходные уступили фактически дублю львовских «Карпат» — 0:2. 7 февраля состоится встреча со словацким клубом «Подбрезова», 10-го команда завершит сбор. Вечером воскресенья определился новый главный тренер южан — им стал россиянин Алексей Петрушин, который после семейского «Спартака» так ни с кем и не работал, но, в целом, оставлял ранее о себе в Казахстане приятное впечатление.



«Окжетпес»



1 февраля стартовал третий УТС «синегорцев». На нем будет просмотрен ряд новичков, и если об украинце Артуре Карнозе и панамце Нельсоне Бараоне имеются несколько противоречивые мнения, то Сергей Политыло — довольно добротный футболист, который непременно может пригодиться «Окжетпесу», что и доказал уже в первой своей игре с македонской «Шкендией». Его гол стал единственным у казахстанцев, — правда, в ответ было получено два. 8 февраля пройдет спарринг кокшетауской дружиной с молдавской «Зарей».



«Актобе»



Некогда грозный клуб и многократный чемпион страны подвел итоги первого УТС товарищеским матчем с венгерским «МТК Будапешт» — тем самым, что в прошлом году выбил актюбинцев из Лиги Европы. Состав «Актобе» заметно изменился, а вот результат остался прежним — два безответных гола от оппонента и практически полное его доминирование. Продолжение подготовки намечено на 7 февраля, в рамках сбора будет проведено пять спаррингов. Подписан контракт с полузащитником уральского «Акжайыка» Антоном Шурыгиным, приезжал на просмотр несостоявшийся московский «армеец» Абдулла Джафар. В целом, интересно проводит селекцию «Актобе», и кадры подбираются подходящие… Но вот кому и для каких целей пригодные — увидим в сезоне.



«Тобол»



Неплохую форму демонстрируют костанайцы, особенно это было заметно в противостоянии с московским «Динамо». Уверенные действия в обороне и хорошая реализация создаваемых моментов помогли одолеть лидера ФНЛ. Во второй встрече с болгарским «Нефтохимиком» победить не удалось — всего лишь ничья. На 7 февраля запланирован матч с македонским «Силексом». Подписан контракт с полузащитником Саматом Жарынбетовым из «Экибастуза» — он сумел хорошо зарекомендовать себя на сборах. Также в команде ждут и новое пополнение. Возможно, усиление придет из «Астаны».



«Атырау»



«Нефтяники» только начали свой заключительный УТС, который продлится до 24 февраля. Будут сыграны четыре товарищеских матча с не самыми слабыми соперниками. Так, оппонентами выступят российский «Оренбург», грузинская «Чихура» и украинские «Днепр» с «Ильичевцем». Еще одна команда определится позже. По непонятным на данный момент причинам не получил вызов на УТС капитан Стефан Эссаме, хотя контракт с клубом в конце прошлого года он продлил.



«Шахтер»



«Горняки» отдыхали практически всю неделю и только в субботу приступили к подготовке на втором УТС, также проходящем в Турции. Главной новостью из их стана стало известие о том, что нападающий Андрей Финонченко стал ассистентом главного тренера. Символ карагандинского клуба поехал на первый сбор еще в статусе игрока, однако, видимо, там и стало понятно, какая роль ему ближе на данный момент. Неплохим приобретением стал ивуарийский защитник Дидье Борис Кадио — этот работяга наверняка сможет помочь команде. На 9 февраля запланирован товарищеский матч с украинской командой «Ильичевец» из Мариуполя.



«Акжайык»



Трудно пока оценить хоть как-то подготовку к сезону уральской команды. После длительного простоя «Акжайык» провел первый сбор, на котором сыграл несколько товарищеских встреч, и снова пропал из поля зрения. О каких-либо заключенных контрактах официально не сообщалось. Не будет в клубе прошлогоднего сербского нападающего Мирослава Лечича — он остался недоволен условиями предлагаемого ему личного контракта. В остальном о происходящем в команде и клубе остается только догадываться.



«Кайсар»



«Волки» уверенно ведут подготовку к сезону, продолжая подписывать новичков. Очередным из них стал считавшийся в довольно далеком уже прошлом большим талантом Жамбыл Кукеев. Получится ли у него вернуться в большую игру или нет — большой вопрос, но понаблюдать за этим будет весьма и весьма интересно. Товарищеский матч с македонским «Пелистером» завершился вничью, а следующий с болгарской «Славией» из Софии пройдет 9 февраля.



«Алтай»



Не особенно удачной неделя выдалась у семейского «Алтая». При достаточно неплохо игре команда сначала уступила венгерскому клубу «Пакш» — 1:2, а затем российскому «Луч-Энергии» — 0:1. По итогам второго противостояния болгарский наставник Илиан Илиев рассказал о важности данной встречи в подготовке к сезону. На просмотре находится несколько новых футболистов, подписан контракт с воспитанником французского ПСЖ Мохаммедом Ламане Диарра. Этот полузащитник выглядит достаточно интересным для нашего чемпионата, — француз выступает за национальную сборную Гвинеи, где родился, последние четыре года провел в составе датского клуба «Оденсе».



Трансферы:

п. Рохер Каньяс (Колумбия) из «Астаны» в АПОЭЛ (Кипр, аренда)

п. Иво Иличевич (Хорватия) из «Анжи» (Россия) в «Кайрат»

п. Антон Шурыгин из «Акжайыка» в «Актобе»

п. Самат Жарынбетов из «Экибастуза» в «Тобол»

н. Пшемыслав Трытко (Польша) из «Атырау» в «Арку» (Польша)

н. Александр Макась (Беларусь) из «Атырау» в «Торпедо"-БелАЗ (Беларусь)

з. Дидье Борис Кадио (Кот-д Ивуар) свободный агент в «Шахтер»

п. Жамбыл Кукеев свободный агент в «Кайсар»

н. Мохаммед Ламане Диарра (Франция) из «Нюкобинга» (Дания) в «Алтай»



Товарищеские матчи:

30.01.2017 «Иртыш» — «Сегед» (Венгрия) 2:0 (Фонсека, игрок на просмотре)

31.01.2017 «Астана» — «Чонбук Хёндэ» (Южная Корея) 3:0 (Нургалиев — с пенальти, Мужиков, Жалмукан)

31.01.2017 «Кайрат» — «Фастав Злин» (Чехия) 2:0 (Исламхан, Жуков)

31.01.2017 «Ордабасы» — «Вождовац» (Сербия) 0:0

31.01.2017 «Актобе» — «МТК Будапешт» 0:2

31.01.2017 «Тобол» — «Динамо» (Москва, Россия) 2:0 (Щеткин, Савич)

31.01.2017 «Алтай» — «Пакш» (Венгрия) 1:2 (Ерсалимов)

02.02.2017 «Иртыш» — «Будочност» (Черногория) 0:1

03.02.2017 «Ордабасы» — «Славия» (Болгария) 2:1 (Гейнрих, Булешев)

04.02.2017 «Ордабасы» — «Карпаты» (Украина) 0:2

04.02.2017 «Тобол» — «Нефтохимик» (Болгария) 1:1 (Шимкович)

04.02.2017 «Кайсар» — «Пелистер» (Македония) 2:2 (Граф, Горячий)

04.02.2017 «Алтай» — «Луч-Энергия» (Россия) 0:1

05.02.2017 «Кайрат» — «Локомотив» (Пловдив, Болгария) 4:2 (Гоу — 2, Исаэль, Иличевич)

05.02.2017 «Иртыш» — «Трепча 89» (Косово) 2:3 (игрок на просмотре, Жан Теодоро Собриньо — с пенальти)

05.02.2017 «Окжетпес» — «Шкендия» (Македония) 1:2 (Политыло).