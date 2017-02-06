Межсезонье. 30 января — 5 февраля. За месяц до старта
Республиканский
интернет-портал Sports.kz подводит итоги прошедшей недели футбольного межсезонья для клубов Казахстанской Премьер-Лиги.
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«Астана»
Завершая сбор в ОАЭ, столичные футболисты порадовали поклонников разгромной победой над чемпионом Азии южнокорейским «Чонбук Хёндэ». Три гола побывало в воротах соперника, причем все они — на счету казахстанцев. После небольшого отдыха астанчане перебрались в Турцию, где будут находиться с 5 по 22 февраля. Запланировано пять товарищеских поединков, первый из них — с украинской «Александрией» 8 февраля. За это время клуб успел официально потерять колумбийского полузащитника Рохера Каньяса — по крайней мере, до лета он будет находиться в аренде у кипрского АПОЭЛа. Также в скором времени на схожих условиях команду могут покинуть еще два легионера — белорус Игорь Шитов и серб Джордже Деспотович.
«Кайрат»
Более чем уверенно выглядит на сборах алматинский «Кайрат», причем — во всем. Судя по победам над чешской командой «Фастав Злин» (2:0) и болгарским «Локомотивом» (4:2), ярко выраженных проблем у дружины из южной столицы нет точно. Особо стоит отметить прекрасные
«Иртыш»
Вероятно, не стоит обращать особое внимание на игру в товарищеских матчах в исполнении павлодарцев, — там не видно ничего однозначного. Очередные спарринги иртышан исключением не стали. Сначала был уверенно переигран венгерский «Сегед» — 2:0, а затем команда Димитара Димитрова уступила черногорской команде «Будучност» (0:1) и косовской «Трепче 89» (2:3). Сегодня можно будет понаблюдать за встречей с российским «Нефтехимиком». О новых контрактах ничего не сообщалось, хотя футболистов на просмотре находится достаточно много.
«Ордабасы»
Трудно сказать
«Окжетпес»
1 февраля стартовал третий УТС «синегорцев». На нем будет просмотрен ряд новичков, и если об украинце Артуре Карнозе и панамце Нельсоне Бараоне имеются несколько противоречивые мнения, то Сергей Политыло — довольно добротный футболист, который непременно может пригодиться «Окжетпесу», что и доказал уже в первой своей игре с македонской «Шкендией». Его гол стал единственным у казахстанцев, — правда, в ответ было получено два. 8 февраля пройдет спарринг кокшетауской дружиной с молдавской «Зарей».
«Актобе»
Некогда грозный клуб и многократный чемпион страны подвел итоги первого УТС товарищеским матчем с венгерским «МТК Будапешт» — тем самым, что в прошлом году выбил актюбинцев из Лиги Европы. Состав «Актобе» заметно изменился, а вот результат остался прежним — два безответных гола от оппонента и практически полное его доминирование. Продолжение подготовки намечено на 7 февраля, в рамках сбора будет проведено пять спаррингов. Подписан контракт с полузащитником уральского «Акжайыка» Антоном Шурыгиным, приезжал на просмотр несостоявшийся московский «армеец» Абдулла Джафар. В целом, интересно проводит селекцию «Актобе», и кадры подбираются подходящие… Но вот кому и для каких целей пригодные — увидим в сезоне.
«Тобол»
Неплохую форму демонстрируют костанайцы, особенно это было заметно в противостоянии с московским «Динамо». Уверенные действия в обороне и хорошая реализация создаваемых моментов помогли одолеть лидера ФНЛ. Во второй встрече с болгарским «Нефтохимиком» победить не удалось — всего лишь ничья. На 7 февраля запланирован матч с македонским «Силексом». Подписан контракт с полузащитником Саматом Жарынбетовым из «Экибастуза» — он сумел хорошо зарекомендовать себя на сборах. Также в команде ждут и новое пополнение. Возможно, усиление придет из «Астаны».
«Атырау»
«Нефтяники» только начали свой заключительный УТС, который продлится до 24 февраля. Будут сыграны четыре товарищеских матча с не самыми слабыми соперниками. Так, оппонентами выступят российский «Оренбург», грузинская «Чихура» и украинские «Днепр» с «Ильичевцем». Еще одна команда определится позже. По непонятным на данный момент причинам не получил вызов на УТС капитан Стефан Эссаме, хотя контракт с клубом в конце прошлого года он продлил.
«Шахтер»
«Горняки» отдыхали практически всю неделю и только в субботу приступили к подготовке на втором УТС, также проходящем в Турции. Главной новостью из их стана стало известие о том, что нападающий Андрей Финонченко стал ассистентом главного тренера. Символ карагандинского клуба поехал на первый сбор еще в статусе игрока, однако, видимо, там и стало понятно, какая роль ему ближе на данный момент. Неплохим приобретением стал ивуарийский защитник Дидье Борис Кадио — этот работяга наверняка сможет помочь команде. На 9 февраля запланирован товарищеский матч с украинской командой «Ильичевец» из Мариуполя.
«Акжайык»
Трудно пока оценить хоть
«Кайсар»
«Волки» уверенно ведут подготовку к сезону, продолжая подписывать новичков. Очередным из них стал считавшийся в довольно далеком уже прошлом большим талантом Жамбыл Кукеев. Получится ли у него вернуться в большую игру или нет — большой вопрос, но понаблюдать за этим будет весьма и весьма интересно. Товарищеский матч с македонским «Пелистером» завершился вничью, а следующий с болгарской «Славией» из Софии пройдет 9 февраля.
«Алтай»
Не особенно удачной неделя выдалась у семейского «Алтая». При достаточно неплохо игре команда сначала уступила венгерскому клубу «Пакш» — 1:2, а затем российскому «Луч-Энергии» — 0:1. По итогам второго противостояния болгарский наставник Илиан Илиев рассказал о важности данной встречи в подготовке к сезону. На просмотре находится несколько новых футболистов, подписан контракт с воспитанником французского ПСЖ Мохаммедом Ламане Диарра. Этот полузащитник выглядит достаточно интересным для нашего чемпионата, — француз выступает за национальную сборную Гвинеи, где родился, последние четыре года провел в составе датского клуба «Оденсе».
Трансферы:
п. Рохер Каньяс (Колумбия) из «Астаны» в АПОЭЛ (Кипр, аренда)
п. Иво Иличевич (Хорватия) из «Анжи» (Россия) в «Кайрат»
п. Антон Шурыгин из «Акжайыка» в «Актобе»
п. Самат Жарынбетов из «Экибастуза» в «Тобол»
н. Пшемыслав Трытко (Польша) из «Атырау» в «Арку» (Польша)
н. Александр Макась (Беларусь) из «Атырау» в «Торпедо"-БелАЗ (Беларусь)
з. Дидье Борис Кадио (Кот-д Ивуар) свободный агент в «Шахтер»
п. Жамбыл Кукеев свободный агент в «Кайсар»
н. Мохаммед Ламане Диарра (Франция) из «Нюкобинга» (Дания) в «Алтай»
Товарищеские матчи:
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