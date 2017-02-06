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6 февраля 2017, 8:46 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Экс-защитник «Астаны» перешел в «Олимпию»

Бывший защитник «Астаны» Бранко Илич продолжит карьеру в словенском клубе «Олимпия», сообщает корреспондент КazFootball.kz, со ссылкой на пресс-службу клуба.

Бывший защитник <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Бранко</span> <span class=error>Илич</span> продолжит карьеру в словенском клубе <span class=error>Олимпия</span> сообщает корреспондент КazFootball.kz со ссылкой на <nobr>пресс-службу</nobr> клуба. Увеличить
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33-летний футболист перебрался в команду на правах свободного агента. Бранко Илич поставил подпись под соглашением, которое рассчитано на 2,5 года.

Выступал за такие команды как — «Домжале», «Реал Бетис», «Москва», «Локомотив» (Москва), «Анортосис», «Хапоэль ТА», «Партизан» и «Астана». Предыдущим клубом в карьере Илича был «Урава Ред Даймондс», который выступает в чемпионате Японии. Защитник является воспитанником «Олимпии».

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