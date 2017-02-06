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6 февраля 2017, 1:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сент-Этьен» на своём поле обыграл «Лион»

В матче 23-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал на своём поле «Лион».

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Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча «Сент-Этьен» забил в первом тайме. Голы на свой счёт записали Кевин Монне-Паке и Ромен Амума. В концовке встречи «Лион» остался вдевятером, после того как Рашид Геззаль получил вторую жёлтую карточку, а Корентин Толиссо — прямую красную. Таким образом, «Сент-Этьен» продлил серию без поражений в Лиге 1 до пяти матчей.

«Лион» (37 очков) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (36) находится на пятом месте.

Сент-Этьен
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