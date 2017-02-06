«Сент-Этьен» на своём поле обыграл «Лион»
В матче 23-го тура чемпионата Франции «Сент-Этьен» принимал на своём поле «Лион».
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Встреча проходила на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба мяча «Сент-Этьен» забил в первом тайме. Голы на свой счёт записали Кевин
«Лион» (37 очков) располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. «Сент-Этьен» (36) находится на пятом месте.
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