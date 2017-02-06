«Ювентус» обыграл «Интер» в «дерби Италии»
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Хуан Куадрадо. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник «Интера» Иван Перишич.
Матчи между «Интером» и «Ювентусом» именуются «дерби Италии» или «всеитальянским дерби». Эти клубы сыграли между собой больше всех матчей среди итальянских команд. С учетом этой встречи они провели 223 игры во всех турнирах. 99 раз выигрывал «Ювентус», на счету «Интера» 70 побед, еще 54 матча завершились вничью.
В матче первого круга чемпионата со счетом 2:1 победил «Интер».
В турнирной таблице «Ювентус» с 54 очками занимает первое место, «Интер», имея в активе 42 очка, располагается на пятой строчке.
Результаты других матчей дня:
«Аталанта» — «Кальяри» — 2:0.
«Дженоа» — «Сассуоло» — 0:1.
«Кьево» — «Удинезе» — 0:0.
«Пескара» — «Лацио» — 2:6.
«Эмполи» — «Торино» — 1:1.
«Палермо» — «Кротоне» — 1:0.
|Массимилиано Аллегри
|Стефано Пиоли
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|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|14
|Удары (всего)
|12
|6
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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