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6 февраля 2017, 0:54 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ювентус» обыграл «Интер» в «дерби Италии»

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Туринский «Ювентус» обыграл миланский «Интер» со счетом 1:0 в домашнем матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Хуан Куадрадо. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник «Интера» Иван Перишич.

Матчи между «Интером» и «Ювентусом» именуются «дерби Италии» или «всеитальянским дерби». Эти клубы сыграли между собой больше всех матчей среди итальянских команд. С учетом этой встречи они провели 223 игры во всех турнирах. 99 раз выигрывал «Ювентус», на счету «Интера» 70 побед, еще 54 матча завершились вничью.

В матче первого круга чемпионата со счетом 2:1 победил «Интер».

В турнирной таблице «Ювентус» с 54 очками занимает первое место, «Интер», имея в активе 42 очка, располагается на пятой строчке.

Результаты других матчей дня:

«Аталанта» — «Кальяри» — 2:0.

«Дженоа» — «Сассуоло» — 0:1.

«Кьево» — «Удинезе» — 0:0.

«Пескара» — «Лацио» — 2:6.

«Эмполи» — «Торино» — 1:1.

«Палермо» — «Кротоне» — 1:0.

5.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Juventus Stadium
Ювентус 1:0 Интер
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Стефано Пиоли
Голы
45′ Хуан Куадрадо 7
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Алекс Сандру 12
74′ Джорджо Кьеллини 3
Леонардо Бонуччи 19
46′ Марио Манджукич 17
Гонсало Игуаин 9
23′ Миралем Пьянич 5
65′ Сами Хедира 6
80′ Штефан Лихтштайнер 26
Дани Алвес 23
64′ 71′ Хуан Куадрадо 7
Клаудио Маркизио 8
85′ Пауло Дибала 21
Даниэле Ругани 24
1 Самир Ханданович 90+4′
17 Гари Медель 43′
24 Джейсон Мурильо
25 Миранда
33 Данило Д`Амброзио
44 Иван Перишич 90+4′
9 Мауро Икарди
5 Роберто Гальярдини
87 Антонио Кандрева 58′ 7′
23 Эдер
6 Жоау Мариу 79′
8 Родриго Паласио
77 Марсело Брозович 58′
7 Жоффре Кондогбья
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 1
14 Удары (всего) 12
6 Удары в створ 2
6 Угловые 8
14 Фолы 16
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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