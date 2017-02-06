«Ювентус» обыграл «Интер» в «дерби Италии»

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Единственный гол на 45-й минуте встречи забил Хуан Куадрадо. В компенсированное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник «Интера» Иван Перишич.

Матчи между «Интером» и «Ювентусом» именуются «дерби Италии» или «всеитальянским дерби». Эти клубы сыграли между собой больше всех матчей среди итальянских команд. С учетом этой встречи они провели 223 игры во всех турнирах. 99 раз выигрывал «Ювентус», на счету «Интера» 70 побед, еще 54 матча завершились вничью.

В матче первого круга чемпионата со счетом 2:1 победил «Интер».

В турнирной таблице «Ювентус» с 54 очками занимает первое место, «Интер», имея в активе 42 очка, располагается на пятой строчке.

Результаты других матчей дня:

«Аталанта» — «Кальяри» — 2:0.

«Дженоа» — «Сассуоло» — 0:1.

«Кьево» — «Удинезе» — 0:0.

«Пескара» — «Лацио» — 2:6.

«Эмполи» — «Торино» — 1:1.

«Палермо» — «Кротоне» — 1:0.