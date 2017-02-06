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6 февраля 2017, 0:08 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Реал» провел двусторонку вместо отмененного матча с «Сельтой»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан вместо отмененной из-за погодных условий в Виго игры 21-го тура чемпионата Испании против «Сельты» организовал на тренировке команды двусторонний матч.

Коллектив был поделен на два состава:

Навас — Техеро (игрок «Кастильи»), Варан, Рамос, Коэнтрау — Асенсио, Кроос, Сеоане (игрок «Кастильи») — Лукас, Мората, Криштиану Роналду.

Касилья — Данилу, Начо, Пепе, Марселу — Ковачич, Каземиру, Иско — Седрес (игрок «Кастильи»), Бензема, Мариано.

Со счетом 6:1 победу одержала команда Криштиану Роналду, который сегодня отпраздновал свой 32-й день рождения.

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