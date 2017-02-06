Мата: Мне немного повезло, что судья не дал красную карточку за фол на Варди

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.



«Я опоздал, когда пытался дотянуться до мяча, но не хотел обидеть Джейми и уж тем более не хотел сделать ему больно. Вероятно, мне немного повезло, но я просто хотел отобрать мяч, который потерял десятью секундами ранее.



Мы контролировали игру и много владели мячом. Команда создала достаточно моментов и могла открыть счет раньше. Думаю, “МЮ” играл довольно здорово», — сказал Мата в эфире Sky Sports.