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6 февраля 2017, 0:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Мата: Мне немного повезло, что судья не дал красную карточку за фол на Варди

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился впечатлениями от матча АПЛ с «Лестер Сити» и отметил, что судья имел основания удалить его за фол на форварде «лис» Джейми Варди.

Манчестер Юнайтед победил Лестер со счетом 3:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«Я опоздал, когда пытался дотянуться до мяча, но не хотел обидеть Джейми и уж тем более не хотел сделать ему больно. Вероятно, мне немного повезло, но я просто хотел отобрать мяч, который потерял десятью секундами ранее.

Мы контролировали игру и много владели мячом. Команда создала достаточно моментов и могла открыть счет раньше. Думаю, “МЮ” играл довольно здорово», — сказал Мата в эфире Sky Sports.

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