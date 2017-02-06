Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Лисы» после этого поражения находятся всего в одном очке от зоны вылета.



«Сейчас настало время для каждого, от мала до велика, встать на ноги и бороться. В противном случае всё закончится вылетом, но никто этого не хочет. В первые 40 минут мы играли нормально, но всё, что случилось потом, просто неприемлемо. Можно пропустить один гол, но нельзя пропускать дважды подряд. Надо прибавлять прямо сейчас.



Мы будем биться до самого конца, каким бы он ни был. Могу гарантировать, что каждый игрок испытывает боль из-за происходящего, в такой ситуации никто не может чувствовать себя комфортно. Мы действующие чемпионы, и, откровенно говоря, то, что происходит с “Лестером” сейчас, — стыд», — сказал Шмейхель в эфире Sky Sports.