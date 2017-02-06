Помощник Шевченко: Стыдно за то, что делают с Зозулей

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Форвард не смог завершить свой трансфер в «Райо Вальекано» из-за позиции фанатов мадридского клуба, которые заподозрили Зозулю в приверженности к нацистским взглядам. Теперь футболист не сможет выходить на поле, потому что был заявлен в этом сезоне за три разных клуба.

— Стыдно, что делают с Зозулей, — цитирует Sport.ua Рианчо. — Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля — чувствительный парень.

Отметим, что после недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули футболисту предложили доиграть сезон в «Райо Вальекано». Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.