Помощник Шевченко: Стыдно за то, что делают с Зозулей
Рауль Рианчо, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, выразил поддержку нападающему «Бетиса» и национальной команды Роману Зозуле.
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Форвард не смог завершить свой трансфер в «Райо Вальекано»
— Стыдно, что делают с Зозулей, — цитирует Sport.ua Рианчо. — Он только поддерживает свою страну и ее народ. Зозуля — чувствительный парень.
Отметим, что после недавней встречи руководителей лиги, клубов и самого Зозули футболисту предложили доиграть сезон в «Райо Вальекано». Руководители команды гарантировали форварду личную безопасность в случае возвращения в клуб.
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