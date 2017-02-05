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5 февраля 2017, 23:57 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Ювентус» подтвердил переговоры по продаже Эрнанеса в Китай

Директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб завтра проведет переговоры по трансферу полузащитника Эранеса с китайским клубом «Хэбэй Чайна Форчун».

Ранее сообщалось, что итальянцам предложено 10 миллионов евро за игрока, а сам бразилец получит контракт с зарплатой в 8 миллионов евро за сезон.

— Завтра утром мы проведем встречу с представителями китайского клуба, — приводит Mediaset слова Маротты. — Будем пытаться завершить сделку.

Отметим, бразилец выступает в составе «Ювентуса» с 2015 года. За Эрнанеса «зебры» отдали 11 миллионов евро. В это сезоне он забил один мяч в 10 играх чемпионата.

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