Моуринью: Защищал Мхитаряна, когда не ставил его в состав «МЮ» в начале сезона

«Почему Мхитарян играл не так много в начале сезона? Иногда лучший способ защитить игрока — не ставить его в состав. С вашей точки зрения, если тренер не ставит в состав игрока, то он… Не могу подобрать нужное слово. Но иногда, не ставя игроков в состав, тренеры защищают их. Ситуация с Микки является одним из таких случаев. Он адаптировался. В отличие от вас, я вижу не только то, что он делает на поле во время матчей. Сейчас Мхитарян играет очень хорошо», — цитирует Моуринью Squawka.