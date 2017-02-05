Моуринью: Защищал Мхитаряна, когда не ставил его в состав «МЮ» в начале сезона
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему полузащитник Генрих Мхитарян, который записал на свой счёт очередной гол, отличившись в гостевом матче 24-го тура чемпиона Англии с «Лестер Сити» (3:0), не получал достаточно игровой практики в начале сезона.
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«Почему Мхитарян играл не так много в начале сезона? Иногда лучший способ защитить игрока — не ставить его в состав. С вашей точки зрения, если тренер не ставит в состав игрока, то он… Не могу подобрать нужное слово. Но иногда, не ставя игроков в состав, тренеры защищают их. Ситуация с Микки является одним из таких случаев. Он адаптировался. В отличие от вас, я вижу не только то, что он делает на поле во время матчей. Сейчас Мхитарян играет очень хорошо», — цитирует Моуринью Squawka.
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