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5 февраля 2017, 23:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол ван Перси принес «Фенербахче» победу над «Бешикташем» в Кубке Турции

Соперник «Краснодара» в плей-офф Лиги Европы «Фенербахче» победил в стамбульском дерби «Бешикташ» в рамках 1/8 финала Кубка Турции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье на арене «Бешикташа», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Победный гол на 72-й минуте забил Робин ван Перси. На 43-й минуте с поля был удален защитник хозяев Душко Тошич.

Соперник «Фенербахче» в следующем раунде турнира определится позднее.

«Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный — 22 февраля в Стамбуле.

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