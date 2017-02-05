Гол ван Перси принес «Фенербахче» победу над «Бешикташем» в Кубке Турции

Встреча, прошедшая в воскресенье на арене «Бешикташа», завершилась со счетом 1:0 в пользу «Фенербахче». Победный гол на 72-й минуте забил Робин ван Перси. На 43-й минуте с поля был удален защитник хозяев Душко Тошич.

Соперник «Фенербахче» в следующем раунде турнира определится позднее.

«Фенербахче» является соперником «Краснодара» по 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команд пройдет 16 февраля в Краснодаре, ответный — 22 февраля в Стамбуле.