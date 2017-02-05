Ляказетт заявил, что летом покинет «Лион»
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт перед матчем 23-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» заявил, что летом, скорее всего, покинет команду.
Ранее СМИ писали об интересе к 25-летнему французу со стороны «Арсенала», который был готов потратить на приобретение игрока сборной Франции 40 миллионов евро.
«Думаю, что этим летом мне скорее всего понадобится смена клуба», — сказал в эфире телеканала Canal+ Ляказетт.
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