Ляказетт заявил, что летом покинет «Лион»

Ранее СМИ писали об интересе к 25-летнему французу со стороны «Арсенала», который был готов потратить на приобретение игрока сборной Франции 40 миллионов евро.

«Думаю, что этим летом мне скорее всего понадобится смена клуба», — сказал в эфире телеканала Canal+ Ляказетт.