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5 февраля 2017, 23:31 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Ляказетт заявил, что летом покинет «Лион»

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт перед матчем 23-го тура чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» заявил, что летом, скорее всего, покинет команду.

Ранее СМИ писали об интересе к 25-летнему французу со стороны «Арсенала», который был готов потратить на приобретение игрока сборной Франции 40 миллионов евро.

«Думаю, что этим летом мне скорее всего понадобится смена клуба», — сказал в эфире телеканала Canal+ Ляказетт.

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