«Бенфика» разгромила «Насьонал» и возглавила чемпионат Португалии
«Бенфика» разгромила «Насьонал» в матче 20-го тура чемпионата Португалии.
Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0.
На исходе получаса игры Жонас открыл счёт. На 35-й минуте Жонас оформил дубль, а на 81-й минуте Константинос Митроглу забил третий мяч в ворота «Насьонала».
Благодаря этой победе «Бенфика» (48 очков) вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опередив «Порту» (47). «Насьонал» (13) — 17-й.
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