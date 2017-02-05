«Бенфика» разгромила «Насьонал» и возглавила чемпионат Португалии

Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и завершилась со счётом 3:0.



На исходе получаса игры Жонас открыл счёт. На 35-й минуте Жонас оформил дубль, а на 81-й минуте Константинос Митроглу забил третий мяч в ворота «Насьонала».



Благодаря этой победе «Бенфика» (48 очков) вышла на первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, опередив «Порту» (47). «Насьонал» (13) — 17-й.