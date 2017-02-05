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5 февраля 2017, 23:14 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Сивожелезов будет играть в «Махтаарале»

Как стало известно Sports.kz, известный казахстанский голкипер Иван Сивожелезов будет теперь выступать за «Махтаарал».

Как стало известно Sports.kz известный казахстанский голкипер Иван Сивожелезов будет теперь выступать за Махтаарал. Увеличить
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Трудовое соглашение 31-летнего стража ворот с южноказахстанским клубом подписано на срок до конца сезона 2017 года.

Начинавший играть в футбол в Жезказгане Иван Сивожелезов прежде выступал в КПЛ за «Атырау», «Восток», «Окжетпес», «Акжайык», защищал ворота «Алги» из Бишкека.

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