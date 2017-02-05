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5 февраля 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал Сосьедад» одержал волевую победу над «Осасуной»

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» принимал на своём поле «Осасуну».

Встреча проходила на стадионе «Аноэта» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме «Осасуна» вышла вперёд в счёте после точного удара Кенана Кодро, однако во второй половине встречи «Реал Сосьедад» усилиями Рауля Наваса, Карлоса Велы и Хуанми переломил ход встречи. В концовке матча Серхио Леон отыграл один мяч за гостей, но это не помогло им избежать поражения.

«Реал Сосьедад» (38 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (10) находится на предпоследней, 19-й, строчке.

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