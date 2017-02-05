Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию против перехода Зозули

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

До начала встречи фанаты раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечёркнутого лица украинского игрока в футболке клуба, а во время матча растянули большой баннер со словами: «Вальекас — свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не место».



Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули из-за угроз ультрас — фанаты команды обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Ha ganado el Rayo, pero las cosas siguen revueltas en Vallecas <a href="https://t.co/YhviVUWatB">https://t.co/YhviVUWatB</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LaLiga123?src=hash">#LaLiga123</a> <a href="https://t.co/9myhl68qmk">pic.twitter.com/9myhl68qmk</a></p>— MARCA (@marca) <a href="https://twitter.com/marca/status/828290794595483649">5 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>