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5 февраля 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию против перехода Зозули

Фанаты «Райо Вальекано» накануне и во время домашнего матча 24-го тура Сегунды с «Альмерией» (1:0) провели акцию против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули, сообщает Marca.

Фанаты <span class=error>Райо</span> Вальекано накануне и во время домашнего матча 24-го тура <span class=error>Сегунды</span> с Альмерией (1:0) провели акцию против перехода в команду нападающего <span class=error>Бетиса</span> Романа Зозули сообщает Marca. Увеличить
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До начала встречи фанаты раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечёркнутого лица украинского игрока в футболке клуба, а во время матча растянули большой баннер со словами: «Вальекас — свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не место».

Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули из-за угроз ультрас — фанаты команды обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

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Новости Зарубежного футбола

Фанаты «Райо Вальекано» распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

Фанаты «Райо Вальекано» распространяли листовки с фотографией перечеркнутого Зозули

Перед игрой 24-го тура второго дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альмерией» хозяева поля в очередной раз высказались против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули, информирует Marca.
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