Фанаты «Райо Вальекано» устроили акцию против перехода Зозули
Фанаты «Райо Вальекано» накануне и во время домашнего матча 24-го тура Сегунды с «Альмерией» (1:0) провели акцию против перехода в команду нападающего «Бетиса» Романа Зозули, сообщает Marca.
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До начала встречи фанаты раздавали болельщикам команды листовки с фотографией перечёркнутого лица украинского игрока в футболке клуба, а во время матча растянули большой баннер со словами: «Вальекас — свобода, равенство и солидарность. Зозуле здесь не место».
Ранее «Райо Вальекано» отказался от аренды Зозули
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