«Палермо» прервал серию из пяти матчей без побед в чемпионате Италии
«Палермо» выиграл у «Кротоне» в матче 23-го тура итальянской Серии А.
Встреча прошла в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» и завершилась со счётом 1:0. «Палермо» прервал серию из пяти матчей без побед.
На исходе получаса игры Илия Несторовски открыл счёт. На 69-й минуте «Кротоне» остался в меньшинстве: с поля был удалён Лоренцо Кризетиг.
«Палермо», набравший 14 очков, поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (13) идет 19-м и имеет матч в запасе.
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