«Палермо» прервал серию из пяти матчей без побед в чемпионате Италии

Встреча прошла в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» и завершилась со счётом 1:0. «Палермо» прервал серию из пяти матчей без побед.



На исходе получаса игры Илия Несторовски открыл счёт. На 69-й минуте «Кротоне» остался в меньшинстве: с поля был удалён Лоренцо Кризетиг.



«Палермо», набравший 14 очков, поднялся на 18-ю строчку в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (13) идет 19-м и имеет матч в запасе.