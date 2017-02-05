Игуаин, Дибала и Манджукич — в атаке «Ювентуса» на матч с «Интером»
Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на матч 23-го тура чемпионата Италии.
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В составе туринской команды с первых минут на поле выйдут нападающие Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Марио Манджукич.
«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Дибала, Манджукич.
«Интер»: Ханданович, Миранда, Мурильо, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Мариу, Медель, Кандрева, Перишич, Икарди.
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