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5 февраля 2017, 22:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Игуаин, Дибала и Манджукич — в атаке «Ювентуса» на матч с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Ювентуса» и «Интера» на матч 23-го тура чемпионата Италии.

Стали известны стартовые составы <span class=error>Ювентуса</span> и <span class=error>Интера</span> на матч 23-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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В составе туринской команды с первых минут на поле выйдут нападающие Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Марио Манджукич.

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Кьеллини, Бонуччи, Лихтштайнер, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Игуаин, Дибала, Манджукич.

«Интер»: Ханданович, Миранда, Мурильо, Д`Амброзио, Гальярдини, Брозович, Мариу, Медель, Кандрева, Перишич, Икарди.

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