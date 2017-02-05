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5 февраля 2017, 22:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Селюк — после 1-го гола Траоре в Испании: Говорить ничего не буду, аплодируйте

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего хихонского «Спортинга» Ласина Траоре, отказался давать комментарии после того, как ивуарийский форвард забил свой первый гол в чемпионате Испании.

«Говорить ничего не буду. Аплодируйте», — сказал Селюк, с которым связался корреспондент «Чемпионата».

В матче 21-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Алавесом» (2:4) Траоре вышел на замену на 71-й минуте, а уже через 13 минут поразил ворота соперника.
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