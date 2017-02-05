«Говорить ничего не буду. Аплодируйте», — сказал Селюк, с которым связался корреспондент «Чемпионата».



В матче 21-го тура чемпионата Испании между «Спортингом» и «Алавесом» (2:4) Траоре вышел на замену на 71-й минуте, а уже через 13 минут поразил ворота соперника.