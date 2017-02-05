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5 февраля 2017, 21:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Генрих Мхитарян: Моуринью убрал второго нападающего, и это дало результат

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после матча 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0) отметил, что команде по ходу игры пришлось делать именения.

Манчестер Юнайтед победил Лестер со счетом 3:0 в гостевом матче 24-го тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью убрал второго форварда Маркуса Рэшфорда, оставив на поле одного Златана Ибрагимовича.

— Перед игрой игрой мы договорились, что если наш план с двумя нападающими не сработает, то мы сделаем изменения по ходу, — приводит ВВС слова Мхитаряна. — Так мы и поступили. Это не было чем-то новым для нас. Во многих матчах делали такие перестановки. После замен сыграли очень хорошо. Старались забить как можно больше, и это сработало.

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