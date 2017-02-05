Генрих Мхитарян: Моуринью убрал второго нападающего, и это дало результат

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью убрал второго форварда Маркуса Рэшфорда, оставив на поле одного Златана Ибрагимовича.

— Перед игрой игрой мы договорились, что если наш план с двумя нападающими не сработает, то мы сделаем изменения по ходу, — приводит ВВС слова Мхитаряна. — Так мы и поступили. Это не было чем-то новым для нас. Во многих матчах делали такие перестановки. После замен сыграли очень хорошо. Старались забить как можно больше, и это сработало.