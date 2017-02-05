Генрих Мхитарян: Моуринью убрал второго нападающего, и это дало результат
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян после матча 24-го тура чемпионата Англии против «Лестера» (3:0) отметил, что команде по ходу игры пришлось делать именения.
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Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью убрал второго форварда Маркуса Рэшфорда, оставив на поле одного Златана Ибрагимовича.
— Перед игрой игрой мы договорились, что если наш план с двумя нападающими не сработает, то мы сделаем изменения по ходу, — приводит ВВС слова Мхитаряна. — Так мы и поступили. Это не было
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