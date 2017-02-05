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5 февраля 2017, 21:50 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клаудио Раньери: «Лестер» не должен сдаваться

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери после поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в игре 24-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда должна верить в свои силы.

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На данный момент «лисы» располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.

— Нам нужно реализовывать свои шансы, быть единым коллективом и никогда не сдаваться, — цитирует BBC Sport Раньери. — Сейчас очень важно верить в свои силы. В прошлом сезоне все было здорово, и у ребят была уверенность, сейчас же все иначе. Тем не менее, нужно бороться.

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