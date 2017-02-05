Клаудио Раньери: «Лестер» не должен сдаваться

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На данный момент «лисы» располагаются на 16-й строчке в турнирной таблице.

— Нам нужно реализовывать свои шансы, быть единым коллективом и никогда не сдаваться, — цитирует BBC Sport Раньери. — Сейчас очень важно верить в свои силы. В прошлом сезоне все было здорово, и у ребят была уверенность, сейчас же все иначе. Тем не менее, нужно бороться.