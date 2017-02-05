«Айнтрахт» выиграл у «Дармштадта» и вышел на третье место в чемпионате Германии

Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



На 74-й минуте Макото Хасебе вывел «Айнтрахт» вперёд, реализовав пенальти. Девять минут спустя Анте Ребич удвоил преимущество хозяев.



Благодаря этой победе «Айнтрахт», набравший 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Дармштадт» (9 баллов) остался на последней строчке.