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5 февраля 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Айнтрахт» выиграл у «Дармштадта» и вышел на третье место в чемпионате Германии

«Айнтрахт» выиграл у «Дармштадта» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча состоялась во Франкфурте на стадионе «Коммерцбанк-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 74-й минуте Макото Хасебе вывел «Айнтрахт» вперёд, реализовав пенальти. Девять минут спустя Анте Ребич удвоил преимущество хозяев.

Благодаря этой победе «Айнтрахт», набравший 35 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Дармштадт» (9 баллов) остался на последней строчке.
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